Kartal’dan patinaj

Beşiktaş, Bolu deplasmanında 1 puana razı oldu. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada siyah-beyazlılar inanılmaz bir gol kaçırdı. Adriano'nun ileriye gönderdiği pasta savunmadan seken top sonrası Aboubakar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kamerunlu'nun vuruşunda top yandan dışarıya gitti. 40'ta hızlı gelişen Boluspor atağında Ozan sağ kanattan hareketlenen Tunahan'ı düşündü ancak Rhodolfo zamanında araya girerek tehlikeyi önledi. 44'te Aboubakar savunmanın arkasına doğru hareketlenen Ömer'i düşündü ancak savunma topu kesti. Dönen topa gelişine vuran Gökhan İnler'in şutu Soner'de kaldı.



KUPA GOLCÜSÜ KERİM YİNE AFFETMEDİ

60. dakikada Kartal'ın genç yıldızı Muhammed Enes sol kanattan topu getirdikten sonra ceza sahası içindeki Kerim'e pasını çıkardı. Kerim topun gelişine vurarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 75'te Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek ağlarla buluştu: 1-1. 76'da hızlı gelişen Bolu atağında İsmail'in vuruşu yandan dışarıya gitti. Maç 1-1 berabere bitti.



BÖYLE DÜŞÜNMÜŞLER UYACAĞIZ!

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ben konuşunca yanlış anlıyorlar. Futbolun güzelliği ve pas yoktu. Şut yoktu, pozisyon yoktu, heyecan yoktu. Karda bir hata olursa gol oluyor. Zaten öyle de oldu. Böyle düşünmüşler, uyacağız" dedi.



