Cimbom uzatmada güldü

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı yüksek tempoda geçsede gol gelmedi.



İkinci yarıda 64. dakikada Wesley Sneijder'in Hamit'in yerine oyuna dahil olmasıyla oyun daha da hareketlendi. Hızlı gelişen bir Galatasaray atağında Sabri golü buldu ve takımını öne geçirdi.



Golden 7 dakikada sonra Tuzlaspor ilk golün sahibi Sabri'nin yaptığı hata sonucu Ozan'la golü buldu ve beraberliği sağladı.



90+1. dakikada ceza sahası içinde top Semih Kaya'ya geldi birden hızlanan Semih rakibi tarafından düşürüldü ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Josue penaltı atışını gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 5'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Lider Tuzlaspor ise 6 puanda kaldı.