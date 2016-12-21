Cimbom siftah peşinde

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak 6 maçla devam edecek... Oynadığı ilk iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, TT Arena'da 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk edecek. 20.30'daki maçı ATV yayınlayacak. Bugün ayrıca Gümüşhane- Konya, Ümraniye-Akhisar, Sarcaktepe-Rize, Gaziantep- Kırklareli ve Osmanlı-Şanlıurfa maçları oynanacak.