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Cimbom siftah peşinde

Türkiye Kupası’ndaki ilk iki maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray bugün Arena’da Tuzlaspor ile karşılaşacak...

Cimbom siftah peşinde
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak 6 maçla devam edecek... Oynadığı ilk iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, TT Arena'da 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk edecek. 20.30'daki maçı ATV yayınlayacak. Bugün ayrıca Gümüşhane- Konya, Ümraniye-Akhisar, Sarcaktepe-Rize, Gaziantep- Kırklareli ve Osmanlı-Şanlıurfa maçları oynanacak.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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