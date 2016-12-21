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Cas’tan Real’e müjdeli haber

CAS, FIFA’nın Real Madrid’e verdiği transfer cezasını 2 yıldan 1 yıla indirdi

Cas’tan Real’e müjdeli haber
Real Madrid'in FIFA'dan aldığı 2 transfer dönemi boyunca sürecek transfer cezasını CAS 1 yıla indirdi. Böylece Real Madrid, 2017 yılının yaz ayında transfer yapma hakkı kazandı.

HAKSIZLIK GİDERİLMİŞ OLDU
Real Madrid kararı doğru bulurken böylece haksızlığın giderildiği açıklamasını yaptı.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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