Cas’tan Real’e müjdeli haber

Real Madrid'in FIFA'dan aldığı 2 transfer dönemi boyunca sürecek transfer cezasını CAS 1 yıla indirdi. Böylece Real Madrid, 2017 yılının yaz ayında transfer yapma hakkı kazandı.



HAKSIZLIK GİDERİLMİŞ OLDU

Real Madrid kararı doğru bulurken böylece haksızlığın giderildiği açıklamasını yaptı.