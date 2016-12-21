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Büyük kriz kapıda

Elde kalan üç stoperden biri olan Chedjou topun ağzında... transfer istiyor, yönetim ise ne yapacağını kara kara düşünüyor

Büyük kriz kapıda
Galatasaray'da Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının şoku sürüyor... Sarı-Kırmızılılar'da büyük bir stoper krizi kapıya dayanmış durumda. Elde kalan sağlam stoperlerden Semih Kaya ve Hakan Balta oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Aurelien Chedjou da topun ağzında. Kamerunlu yıldız gönderilmese bile Afrika Kupası'nda oynayacağı için 1 aya yakın takımdan ayrı kalacak. Serdar Aziz'in dışında Koray Günter de sezon başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar forma giyemeyecek. Teknik direktör Jan Olde Riekerink bu nedenle devre arasında iki stoper transfer edilmesini istiyor. Fakat yönetim ekonomik kriz nedeniyle kara kara düşünüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TOPLANTI VAR
Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler önümüzdeki günlerde Riekerink'le bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacak. Yönetimin de iki stoper alınması konusunda hem fikir olduğu, fakat kaynak sıkıntısının nasıl aşılacağı konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, iki stoperden birisini bonservisiyle, diğerini ise kiralık olarak almayı planlıyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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dindar kaya dindar kaya

gs yoneticilerine sesleniyorum lutfen trbzondan futbolcu almayin yetti artik gsnin parasini carcur ettiginiz

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cevapla 21.12.2016 12:41
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