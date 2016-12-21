Büyük kriz kapıda

Galatasaray'da SerdarAziz'in sezonu kapatmasınınşoku sürüyor...Sarı-Kırmızılılar'da büyük bir stoperkrizi kapıya dayanmış durumda.Elde kalan sağlam stoperlerdenSemih Kaya ve Hakan Balta oldukçaformsuz bir dönemden geçiyor.Sözleşmesinin bitimine 6 aykalan Aurelien Chedjou da topunağzında. Kamerunlu yıldız gönderilmesebile Afrika Kupası'nda oynayacağıiçin 1 aya yakın takımdanayrı kalacak. Serdar Aziz'in dışındaKoray Günter de sezon başındayaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniylemart ayına kadar forma giyemeyecek.Teknik direktör Jan OldeRiekerink bu nedenle devre arasındaiki stoper transfer edilmesini istiyor.Fakat yönetim ekonomik kriznedeniyle kara kara düşünüyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TOPLANTI VAR Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler önümüzdeki günlerde Riekerink'le bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacak. Yönetimin de iki stoper alınması konusunda hem fikir olduğu, fakat kaynak sıkıntısının nasıl aşılacağı konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, iki stoperden birisinibonservisiyle, diğerini ise kiralıkolarak almayı planlıyor.
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gs yoneticilerine sesleniyorum lutfen trbzondan futbolcu almayin yetti artik gsnin parasini carcur ettiginiz
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