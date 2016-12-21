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Antalya Kerim için teklife hazırlanıyor

Antalya Kerim için teklife hazırlanıyor
ANTALYASPOR Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Beşiktaş'ta forma giyen Kerim Frei ile G.Saray'dan Salih Dursun'la ilgilendiklerini söyledi. Terzioğlu Kerim için Beşiktaş'a teklif yapacaklarını ve Kerim'i devre arası kiralamak istediklerini ifade etti.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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