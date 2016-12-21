Adım adım Besiktaş’a!

Beşiktaş Hollandalı golcü Ryan Babel için artık gün sayıyor. Marca Gazetesi, "Babel için pesimitler" şeklinde verdiği haberde, "Beşiktaş, Babel için 1.7 milyon Euro veriyor. Artık onu burada tutmak zor" ifadelerini kullandı.



KEŞKE BİZİMLE BURADA KALSA

Marca Gazetesi, Hollandalı yıldız oyuncunun tekrar Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Keşke burada kalsa" yorumlarına yer verdi.