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Adım adım Besiktaş’a!

İspanyol Marca Gazetesi, Beşiktaş’ın Ryan Babel için sunduğu 1.7 milyon Euro’nun Deportivo için çok yüksek olduğunu belirtti. İspanyollar umudunu kesti

Adım adım Besiktaş’a!
Beşiktaş Hollandalı golcü Ryan Babel için artık gün sayıyor. Marca Gazetesi, "Babel için pesimitler" şeklinde verdiği haberde, "Beşiktaş, Babel için 1.7 milyon Euro veriyor. Artık onu burada tutmak zor" ifadelerini kullandı.

KEŞKE BİZİMLE BURADA KALSA
Marca Gazetesi, Hollandalı yıldız oyuncunun tekrar Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Keşke burada kalsa" yorumlarına yer verdi.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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