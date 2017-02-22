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Huzur için EVET

Huzur için EVET
Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan , önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, " bir bütündür, dava arkadaşlarım ülkesi ve milleti için gereğini yapacaklardır. Değişen hükümet etme sistemidir. Peki karakter ve siyasi kan akışının istikametini değiştiren, dönüştüren kimlerdir? Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin gelmesiyle devlete düzen, ülkeye huzur gelecek. Elbette biz devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet', Türkiye için 'evet' diyeceğiz" dedi. Bahçeli şöyle konuştu: Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken, dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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