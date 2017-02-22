Ayı krizi!

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Rusya'ya, "Ayınınpençelerini Libya'ya sokmasına ihtiyacımız yok" demişti.'Ayı' benzetmesi yapan bakana Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'danağır cevap geldi. Şoygu, "İngiltere'nin armasında ne var?Aslan mı sanıyorsunuz? Eski bir atasözü var: Tüm aslanlarkedidir, ancak tüm kediler aslan değildir. Bırakalım herkeskendi işiyle ilgilensin. Onların hayvanat bahçelerinde ayıyatalimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.
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