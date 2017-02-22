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Ayı krizi!

Ayı krizi!
İngiltere Savunma Bakanı , Rusya'ya, "Ayının pençelerini Libya'ya sokmasına ihtiyacımız yok" demişti. 'Ayı' benzetmesi yapan bakana Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan ağır cevap geldi. Şoygu, "İngiltere'nin armasında ne var? Aslan mı sanıyorsunuz? Eski bir atasözü var: Tüm aslanlar kedidir, ancak tüm kediler aslan değildir. Bırakalım herkes kendi işiyle ilgilensin. Onların hayvanat bahçelerinde ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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