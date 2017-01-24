Referandum için düğmeye basılıyor

AK Parti bugün öğlenden önce genişletilmiş il başkanlarını topluyor. İl başkanlarına teknik ayrıntıları TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından anlatılacak.



HEYET KURULACAK, KİTAPÇIKLARIN DETAYLARI TANITILACAK

AK Parti bugün MKYK'da, referandum sürecinde teşkilatların nasıl çalışacağı konusunu masaya yatıracak. Kurulacak olan referandum heyetini Başbakan belirleyecek. Heyet referandum sürecinde nasıl çalışılacak, nasıl bir kampanya izlenecek, teşkilatlara nasıl görevlendirme yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın referandumla ilgili miting ve televizyon programlarını koordine edecek. Öte yandan anayasa değişikliği için AK Parti teklifi anlatan bir kitapçık hazırladı. Dünya örneklerinin de verildiği kitabın taslak metni bugün MKYK'ya sunulacak.







ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLİYOR

Öte yandan, TBMM Başkanlığı anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak için, Erdoğan'ın yurt dışı gezisinden dönmesini bekliyor. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü değişiklik teklifi ile ilgili yazım ve inlemesini tamamladı. Teklifin Perşembe ya da Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunması bekleniyor.



