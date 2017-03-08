Dillere pelesenk olan şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Nil Karaibrahimgil, 'KizlarSoruyor' adlı sosyal paylaşım platformu tarafından 'Yılın Kadını' seçildi. Karaibrahimgil, Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ankette hem kadın hem de erkek üyeler tarafından en çok oylanan isim oldu.



Fotoğraf: Tamer Yılmaz