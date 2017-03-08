Yıldırım aşk bereketi

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim MilyonerOlmak İster?'in başarılı sunucusu MuratYıldırım'la Aralık 2016'da dünyaevine girenİmane Elbani'ye, bu evlilik bereketli geldi. Elbani,eşiyle dünyaca ünlü ABD'li şarkıcılar Pitbull veJessica Sutta'nın son klibinde oynadı. Ortadoğu veBalkanlar'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olanYıldırım'la 'When A Girl Loves A Boy' şarkısının klibindeoynayan İmane Elbani için bu teklif ilk değil… Güzeloyuncuya daha önce de Orta Asya'nın ardındanKuzey Afrika ülkesi Fas'a açılan ünlü birgiyim markasının reklamlarında oynaması içinteklif götürülmüştü...
FİRMALARIN GÖZDESİ OLDULAR
Faslı güzeli hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde marka yüzü yapmak isteyen firma, Elbani'ye 30 saniyelik reklam için de 500bin lira teklif etmişti. Bu arada çiftin rol aldığı Pitbull'un klibi, önceki akşam Fas'taki bir TVprogramında duyuruldu. Murat Yıldırım'la eşi İmane Elbani'den övgüyle bahsedilen programda şarkıcı Jessica Sutta'nın kliple ilgili mesajı da yayınlandı. Aşkları Londra'da başlayan ve yaklaşık 3 aydır evli olan Murat Yıldırım'la İmane Elbani de bu güzel sürprizi instagram'da paylaşıp yine hayranlarının tebrik mesajı yağmuruna tutuldu.
Pitbull ile JessicaSutta'nın düetyaptığı şarkınınklibi için MuratYıldırım'la kamerakarşısına geçenİmane Elbani,ülkesi Fas'ta dabüyük yankıuyandırdı.
Oyunculuğun yanı sıra 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki başarılı sunumuyla atv seyircisinin gönlünde taht kuran Yıldırım'ın dizi ve filmleri de Ortadoğu başta olmak üzere dünya çapında milyonlarca hayranı tarafından beğeniyle izleniyor.
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