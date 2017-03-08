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Yıldırım aşk bereketi

evliliği ’ye uğurlu geldi. Evlendikten hemen sonra birçok reklam teklifi alan Faslı yenge, şimdi de eşiyle birlikte Pitbull ve Jessica Sutta’nın klibinde rol aldı...

Yıldırım aşk bereketi
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'la Aralık 2016'da dünyaevine giren İmane Elbani'ye, bu evlilik bereketli geldi. Elbani, eşiyle dünyaca ünlü ABD'li şarkıcılar Pitbull ve Jessica Sutta'nın son klibinde oynadı. Ortadoğu ve Balkanlar'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yıldırım'la 'When A Girl Loves A Boy' şarkısının klibinde oynayan için bu teklif ilk değil… Güzel oyuncuya daha önce de Orta Asya'nın ardından Kuzey Afrika ülkesi Fas'a açılan ünlü bir giyim markasının reklamlarında oynaması için teklif götürülmüştü...

FİRMALARIN GÖZDESİ OLDULAR
Faslı güzeli hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde marka yüzü yapmak isteyen firma, Elbani'ye 30 saniyelik reklam için de 500 bin lira teklif etmişti. Bu arada çiftin rol aldığı Pitbull'un klibi, önceki akşam Fas'taki bir TV programında duyuruldu. 'la eşi İmane Elbani'den övgüyle bahsedilen programda şarkıcı Jessica Sutta'nın kliple ilgili mesajı da yayınlandı. Aşkları Londra'da başlayan ve yaklaşık 3 aydır evli olan Murat Yıldırım'la İmane Elbani de bu güzel sürprizi instagram'da paylaşıp yine hayranlarının tebrik mesajı yağmuruna tutuldu.



Pitbull ile Jessica Sutta'nın düet yaptığı şarkının klibi için Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçen İmane Elbani, ülkesi Fas'ta da büyük yankı uyandırdı.


Oyunculuğun yanı sıra 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki başarılı sunumuyla atv seyircisinin gönlünde taht kuran Yıldırım'ın dizi ve filmleri de Ortadoğu başta olmak üzere dünya çapında milyonlarca hayranı tarafından beğeniyle izleniyor.

Ebru KAZIKTAŞ
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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