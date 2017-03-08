Top Gun ikoncan

Kendine has giyim tarzıyla fenomen olan Eda Taşpınar, pilot oldu! Sosyetik ikoncan, önceki gün Bebek sahilinde ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrol oynadığı 'Top Gun' filmindeki pilot kıyafetiyle objektiflere takıldı. İkoncan, "Pilotluk mesleği ve pilotların giydiği kıyafeti çok sevdiğim için ben de aynısından alıp kendimi mutlu ettim" dedi.



Aydın HAMZA