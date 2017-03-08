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Tablo gibi aşk

Tablo gibi aşk
atv'nin sevilen dizisi 'Ölene Kadar'ın yıldızı Fahriye Evcen'le 3 yıldır birlikte olduğu Burak Özçivit'in aşkı, sanatkarlara ilham verdi. Hayranının kendisine hediye ettiği yağlı boya tablodan çok etkilenen de eseri önceki gün instagram'da paylaşıp hem sanatçıya teşekkür etti hem de yakışıklı oyuncuya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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