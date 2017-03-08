Sözleşmeli ilişki

Bir dönem EbruŞallı'yla yaşadığı olaylı aşklamanşetlerden düşmeyen SinanAkçıl'dan aşk hayatına dairşok açıklama! 'Gece Kuşu'adlı programa katılan Akçıl,sevgilileriyle sözleşmeimzaladığını söyledi.PlayStation tutkunu popçu,sevgilisinin buna karışmamasıiçin ilişki öncesinde şumaddeleri şart koşuyor:
"Maddi ve manevi olarakyanında olurum. Ruhunumüzikle, şarkılarla beslerim.PlayStation oynarkentelefonu açmam ve oyunsaatlerime karıştırtmam.Uyumadan önce beynimiboşaltmak için tartışmaprogramı dinlerim. Televizyonsabaha kadar açık kalır."
PlayStation oynarken eski aşkının42 kere aramasına rağmencevap vermediğini de söyleyenAkçıl, 3 aydır Rumen şarkıcıOtilia ile birlikte.
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