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Sözleşmeli ilişki

Sözleşmeli ilişki
Bir dönem Ebru Şallı'yla yaşadığı olaylı aşkla manşetlerden düşmeyen Sinan Akçıl'dan aşk hayatına dair şok açıklama! 'Gece Kuşu' adlı programa katılan Akçıl, sevgilileriyle sözleşme imzaladığını söyledi. PlayStation tutkunu popçu, sevgilisinin buna karışmaması için ilişki öncesinde şu maddeleri şart koşuyor:

"Maddi ve manevi olarak yanında olurum. Ruhunu müzikle, şarkılarla beslerim. PlayStation oynarken telefonu açmam ve oyun saatlerime karıştırtmam. Uyumadan önce beynimi boşaltmak için tartışma programı dinlerim. Televizyon sabaha kadar açık kalır."

PlayStation oynarken eski aşkının 42 kere aramasına rağmen cevap vermediğini de söyleyen Akçıl, 3 aydır Rumen şarkıcı Otilia ile birlikte.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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