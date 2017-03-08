Kariyeri için sağlıklı hayatı benimseyen Sabri Sarıoğlu, futbolu bıraktıktan sonrası içinse ‘sağlıksız’ yatırım yapıyor. 32 yaşındaki futbolcu, açacağı nargile kafe için Bebek ve civarında dükkan bakıyor
Futboldan kazandığını birçok meslektaşının yaptığı gibi gayrimenkuleyatırmak yerine iş dünyasında kullanmayı tercih eden Galatasaraylı yıldız SabriSarıoğlu'nun yeni yatırımı Yeşilaycı isimleri kızdıracak… 2006 yılında Balat'ta açtığı nargile kafeyle kendi işinin patronu olan ünlü futbolcu, kafeyi birkaç yıl sonra kapattı. Ancak yıldız futbolcu, yeniden benzer bir işletme için kolları sıvadı.
İLKİNİ PAHALI BULDU
Şu sıralar Bebek, Kuruçeşme veRumelihisarı'ndaki emlakçıları tek tek gezip zevkine göre bir dükkan arayan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde aylık kirası 20bin dolar (yaklaşık 80 bin lira) olan Bebek'teki bir dükkanı inceledi. Dükkanın aylık kirasını pahalı bulan Sarıoğlu, arayışını sürdürüyor.
FUTBOLCULAR MÜDAVİM
Sağlığa zararlı tütün ve tütün ürünlerine karşı son yıllarda başlatılan kampanyalara ve yürürlüğe giren yasaklara rağmen ünlü futbolcunun nargile kafeaçmak istemesi ise şaşırtıcıydı... Profesyonel futbol yaşamı boyunca sağlıklı beslenen ve tütün içerenmaddelerden kariyeri için uzakduran Sabri Sarıoğlu, yapacağı 'sağlıksız yatırım' konusunda en büyük desteği ise eşi Yağmur Hanım'dan aldı... Bu arada MesutÖzil, Caner Erkin ve BurakYılmaz gibi birçok yıldız futbolcu da nargile kafelerin müdavimi!
İKİNCİ DENEME
Nargile kafe açmak için ikinci kez kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu'nun bu konuda en büyük destekçisi pilot eşi Yağmur Sarıoğlu. Güzel pilot, uçuşunun olmadığı günlerde eşiyle semt semt dolaşıp dükkan bakacak.
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