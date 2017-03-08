Panik yok iyiyim

BİR deri bir kemik görüntüsüyle dikkat çeken Derin Mermerci, zayıflığıyla ilgili yapılan yorumlara sonunda patladı. 2 çocuk annesi 36 yaşındaki sosyetik güzel, şöyle dedi: "Bu konuya girmeli miyim, yoksa duymazlıktan mı gelmeliyim diye düşünüyordum. Her geçen gün zayıflığımla ilgili daha çok yorum duymaya başladım. Belki de zamanı gelmiştir; korkmayın anoreksiya değilim. Üzülmeyin MS hastası da değilim."



'GAYET SAĞLIKLIYIM '

"Çok şükür elimden geldiğince doğru besleniyorum" diyen Mermerci ekledi: "Zayıf olmak ayrı, anoreksik olmak çok ayrı. Doğum öncesi ve sonrası arasında 3 kilo farkım var. İkiz çocuk annesi olmak kolay değil; ikiye bölünüyorsunuz. Zayıflığım, genetik yapımdan, biraz fazla koşuşturmaktan, biraz da sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmekten."