Panik yok iyiyim

BİR deri bir kemik görüntüsüyle dikkat çeken Derin Mermerci, zayıflığıyla ilgili yapılan yorumlara sonunda patladı. 2 çocuk annesi 36yaşındaki sosyetik güzel, şöyle dedi: "Bu konuyagirmeli miyim, yoksaduymazlıktan mıgelmeliyim diyedüşünüyordum. Hergeçen gün zayıflığımla ilgili daha çokyorum duymaya başladım. Belkide zamanı gelmiştir; korkmayınanoreksiya değilim. Üzülmeyin MShastası da değilim."
'GAYET SAĞLIKLIYIM ' "Çok şükür elimdengeldiğince doğrubesleniyorum" diyen Mermerci ekledi: "Zayıfolmak ayrı, anoreksik olmak çok ayrı. Doğumöncesi ve sonrası arasında 3 kilo farkımvar. İkiz çocuk annesi olmak kolay değil; ikiyebölünüyorsunuz. Zayıflığım, genetik yapımdan,biraz fazla koşuşturmaktan, biraz da sağlıklıbeslenmeyi yaşam tarzı haline getirmekten."
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