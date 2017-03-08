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Panik yok iyiyim

Aşırı zayıf görüntüsü nedeniyle ‘Anoreksiya oldu’ denilen , konuya nokta koydu. Sosyetik güzel, ‘İkiz annesi olmak kilo verdiriyor. Sağlığım iyi, çok şükür’ dedi

Panik yok iyiyim
BİR deri bir kemik görüntüsüyle dikkat çeken Derin Mermerci, zayıflığıyla ilgili yapılan yorumlara sonunda patladı. 2 çocuk annesi 36 yaşındaki sosyetik güzel, şöyle dedi: "Bu konuya girmeli miyim, yoksa duymazlıktan mı gelmeliyim diye düşünüyordum. Her geçen gün zayıflığımla ilgili daha çok yorum duymaya başladım. Belki de zamanı gelmiştir; korkmayın anoreksiya değilim. Üzülmeyin MS hastası da değilim."

'GAYET SAĞLIKLIYIM '
"Çok şükür elimden geldiğince doğru besleniyorum" diyen Mermerci ekledi: "Zayıf olmak ayrı, anoreksik olmak çok ayrı. Doğum öncesi ve sonrası arasında 3 kilo farkım var. İkiz çocuk annesi olmak kolay değil; ikiye bölünüyorsunuz. Zayıflığım, genetik yapımdan, biraz fazla koşuşturmaktan, biraz da sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmekten."
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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