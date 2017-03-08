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Nefis tatil

Nefis tatil
İşadamı Yusuf Day'la 2012'de nikah masasına oturan Nefise Karatay'ın keyfine diyecek yok… Karatay, eşi ve kızı Maya ile Maldivler'de gününü gün ediyor. Güzel sunucu, 1 buçuk yaşındaki kızıyla turkuaz renkli Hint Okyanusu'nda keyif çatıp bol bol güneşlenmeyi de ihmal etmiyor.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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