Ne ayrılığı mutluyuz!

Güzel oyuncu Merve Boluğur'lapopçu Murat Dalkılıç'ın evliliği üzerindedolaştığı iddia edilen kara bulutlar, ikilininyaptığı açıklamayla dağıldı… Önceki gün,2015 yılında evlenen ikilinin tartıştığı veDalkılıç'ın 1 hafta önce evi terk ederekotele yerleştiği iddia edilmişti.
Dedikodunun hemen ardındangüzel eşiyle mutluluk fotoğrafını paylaşanyakışıklı popçu, şu açıklamayı yaptı:"Sabaha kadar çalışıp geç uyanıncahaberleri de geç gördüm. Yazılanlaraoldukça şaşırdık. Ben evimdeyim,Merve de dizisinin setinde.Boşanmıyoruz."
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