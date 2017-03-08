Ne ayrılığı mutluyuz!

Güzel oyuncu Merve Boluğur'la popçu Murat Dalkılıç'ın evliliği üzerinde dolaştığı iddia edilen kara bulutlar, ikilinin yaptığı açıklamayla dağıldı… Önceki gün, 2015 yılında evlenen ikilinin tartıştığı ve Dalkılıç'ın 1 hafta önce evi terk ederek otele yerleştiği iddia edilmişti.



Dedikodunun hemen ardından güzel eşiyle mutluluk fotoğrafını paylaşan yakışıklı popçu, şu açıklamayı yaptı: "Sabaha kadar çalışıp geç uyanınca haberleri de geç gördüm. Yazılanlara oldukça şaşırdık. Ben evimdeyim, Merve de dizisinin setinde. Boşanmıyoruz."