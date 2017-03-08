Mesafelere kolye çözümü

Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu MesutÖzil'le bu yaz dünyaevine girecek olan 2014 Türkiyegüzeli Amine Gülşe, aradaki mesafelere anlamlı birçözüm buldu. Güzel oyuncu, İngiltere'de top koşturannişanlısının hasretini boynundaki 'M' harfli kolyeyledindiriyor. Mesut Özil'in adının baş harfini boynundataşıyan Amine Gülşe, instagram paylaşımlarında nişanalyansını sürekli göstermeden de edemiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.