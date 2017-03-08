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Mesafelere kolye çözümü

Mesafelere kolye çözümü
Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil'le bu yaz dünyaevine girecek olan 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe, aradaki mesafelere anlamlı bir çözüm buldu. Güzel oyuncu, İngiltere'de top koşturan nişanlısının hasretini boynundaki 'M' harfli kolyeyle dindiriyor. Mesut Özil'in adının baş harfini boynunda taşıyan , instagram paylaşımlarında nişan alyansını sürekli göstermeden de edemiyor.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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