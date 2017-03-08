Konuk oyuncu Kerem’in hocası

atv'nin başarılı dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te bu hafta seyircileri hoş bir sürpriz bekliyor. Başroldeki Kerem Bürsin'in boks sahnelerine hazırlanması için yakışıklı oyuncuya ders veren Milli boksör Avni Yıldırım, bu akşam yayınlanacak bölüme konuk olacak. Yıldırım, yeni bölümde Şampiyon Spor Salonu'nda Ali (Kerem Bürsin) ve Şahin'i (Gürkan Uygun) ziyaret edecek.