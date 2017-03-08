Yol Durumu
  1. Tablo gibi aşk
  2. Panik yok iyiyim

Konuk oyuncu Kerem’in hocası

Konuk oyuncu Kerem’in hocası

atv'nin başarılı dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te bu hafta seyircileri hoş bir sürpriz bekliyor. Başroldeki Kerem Bürsin'in boks sahnelerine hazırlanması için yakışıklı oyuncuya ders veren Milli boksör Avni Yıldırım, bu akşam yayınlanacak bölüme konuk olacak. Yıldırım, yeni bölümde Şampiyon Spor Salonu'nda Ali (Kerem Bürsin) ve Şahin'i (Gürkan Uygun) ziyaret edecek.
Etiketler:
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar