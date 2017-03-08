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Kararsız Gupse

Kararsız Gupse
Sempatik oyuncu Gupse Özay, önceki gün Akmerkez'deydi. Yorgun halleriyle dikkat çeken oyuncunun sevgilisi Barış Arduç sorulunca "Barış'la ilgili sorulara hiç gerek yok" demesi kafaları karıştırdı. Daha sonra alışveriş yapan oyuncu, karar vermekte zorlanınca ortaya bu görüntü çıktı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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