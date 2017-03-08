Kalbi de güzel

Ebru Şallı, gönlünün de güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin gönüllü üyesi olan Şallı, önceki gün engelli dansçılarla 'Rüya ve Maskeler' adlı gösteriyi sergiledi. Geliri derneğin Beylikdüzü'ndeki bakım merkezine aktarılan etkinliğin sonunda güzel sunucuya teşekkür plaketi takdim edildi.