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Hira ödülü kaptı

Hira ödülü kaptı
Başarılı popçu Demet Akalın, önceki akşam Yeditepe Üniversitesi Hayalimi Paylaş Topluluğu tarafından gerçekleştirilen törende '2016'nın En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü aldı. Geceye eşi Okan Kurt ve minik kızı Hira'yla katılan popçu, ödülü ise kızına kaptırdı.



Doğan SAVAŞ
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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