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Estetik ‘saat’i

Estetik ‘saat’i
Son dönemde tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle sürekli gündem olan Beren Saat, önceki gün Etiler'deki özel bir hastaneye gitti. Soluğu estetik merkezinde alan 33 yaşındaki oyuncu, koşarak aracına bindi...

Beren Saat, bir muhabirin "Tüp bebek tedavisi için mi geldiniz?" diye sormasıyla da "Tüp bebek mi?" deyip kahkahayı bastı. Güzel oyuncu, kendisine habercilerin olduğunu bildirmeyen şoförünü de tatlı sert uyardı.

Aracına biner binmez şoförüne gaza basmasını söyleyen Saat'in merkezden güneş gözlükleriyle çıkması göz çevresine estetik müdahale yaptırdığını düşündürdü.

Doğan SAVAŞ
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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