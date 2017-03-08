Estetik ‘saat’i

Son dönemde tüpbebek tedavisi gördüğühaberleriyle sürekli gündemolan Beren Saat, öncekigün Etiler'deki özel birhastaneye gitti. Soluğuestetik merkezinde alan 33yaşındaki oyuncu, koşarakaracına bindi...
Beren Saat, birmuhabirin "Tüp bebektedavisi için mi geldiniz?"diye sormasıyla da "Tüpbebek mi?" deyip kahkahayıbastı. Güzel oyuncu,kendisine habercilerinolduğunu bildirmeyenşoförünü de tatlı sert uyardı.
Aracına biner binmez şoförüne gaza basmasını söyleyen Saat'in merkezden güneş gözlükleriyle çıkması göz çevresine estetik müdahale yaptırdığını düşündürdü.
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