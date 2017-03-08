Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin sosyal hayata katılımlarını destekleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye'den anlamlı kampanya… Derneğin Onursal Başkanı Dilek Sabancı'nın önderliğinde başlatılan 'Biz Özeliz Bağışlayın' kampanyasıyla çok sayıda sporcuya ulaşılacak.