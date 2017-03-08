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Anlamlı kampanya

Anlamlı kampanya
Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin sosyal hayata katılımlarını destekleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye'den anlamlı kampanya… Derneğin Onursal Başkanı Dilek Sabancı'nın önderliğinde başlatılan 'Biz Özeliz Bağışlayın' kampanyasıyla çok sayıda sporcuya ulaşılacak.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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