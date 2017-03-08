Albüm konuşur

Azeri şarkıcı Günel, 'n6hit arabesk' adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan gibi usta isimlerin arabesk parçalarını yorumlayan şarkıcı "Konuşmayı çok sevmem. Güzel bir albüm yolda… Dinleyince sessizliğimi anlayacaksınız" dedi.