Yol Durumu
  1. Top Gun ikoncan
  2. Kararsız Gupse

Albüm konuşur

Albüm konuşur
Azeri şarkıcı Günel, 'n6hit arabesk' adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan gibi usta isimlerin arabesk parçalarını yorumlayan şarkıcı "Konuşmayı çok sevmem. Güzel bir albüm yolda… Dinleyince sessizliğimi anlayacaksınız" dedi.
Etiketler:
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar