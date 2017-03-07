Yol Durumu
  1. Emina’nın deri şıklığı
  2. Şanslı köpek

Zehra’nın Londra imajı

Zehra’nın Londra imajı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun İngiltere'de okuyan kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'de yakın dostu modacı Gülnur Güneş ile buluştu. Mağazaları dolaşan ikili, daha sonra bir mekana geçerek kahve eşliğinde günün yorgunluğunu attı. Daha sonra arkadaşıyla 'Gizli Sayfalar' filmini izileyen Zehra'nın kısacık kestirdiği saçlarına yaptığı model de dikkat çekti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar