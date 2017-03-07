Zehra’nın Londra imajı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun İngiltere'de okuyan kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'de yakın dostu modacı Gülnur Güneş ile buluştu. Mağazaları dolaşan ikili, daha sonra bir mekana geçerek kahve eşliğinde günün yorgunluğunu attı. Daha sonra arkadaşıyla 'Gizli Sayfalar' filmini izileyen Zehra'nın kısacık kestirdiği saçlarına yaptığı model de dikkat çekti.