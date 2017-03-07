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Uzel’in oğluna aslan gibi ilgi

Uzel’in oğluna aslan gibi ilgi
Eski manken Didem Uzel'in 6 aylık oğlu Aslan, annesinin izinden gidecek… Yaşamına Selim Sari ile evlendikten sonra ABD'de devam eden Uzel'in minik oğlu, sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Uzel hayranlarının Kıvanç Tatlıtuğ'un bile tahtını sallayacağını söylediği Aslan, ünlü giyim markalarından da büyük ilgi görüyor. Aralarında GAP'in olduğu çok sayıda marka, minik Aslan'ın reklamlarında oynaması için Uzel'e teklif yağdırıyor.
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