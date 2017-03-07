Uzel’in oğluna aslan gibi ilgi

Eski manken Didem Uzel'in6 aylık oğlu Aslan, annesininizinden gidecek… YaşamınaSelim Sari ile evlendikten sonraABD'de devam eden Uzel'inminik oğlu, sevimliliğiyle sosyalmedyada ilgi odağı oldu. Uzelhayranlarının Kıvanç Tatlıtuğ'unbile tahtını sallayacağınısöylediği Aslan, ünlü giyimmarkalarından da büyük ilgigörüyor. Aralarında GAP'inolduğu çok sayıda marka,minik Aslan'ın reklamlarındaoynaması için Uzel'eteklif yağdırıyor.
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