Şok ziyaret

Gözde çift Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, önceki gece komşuları Fatih Ürek'e sürpriz bir ziyaret yaptı. Çubuklu Vadi Konakları'nda yan yana villalarda oturan ünlü isimler, önceki gece Ürek'in evinde keyifli bir sohbete imza attı. Gece, bu hatıra fotoğrafıyla noktalandı...