Yol Durumu
  1. ‘Reklam’ itirazı
  2. Çılgın Yoncimik

Şok ziyaret

Şok ziyaret
Gözde çift Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, önceki gece komşuları Fatih Ürek'e sürpriz bir ziyaret yaptı. Çubuklu Vadi Konakları'nda yan yana villalarda oturan ünlü isimler, önceki gece Ürek'in evinde keyifli bir sohbete imza attı. Gece, bu hatıra fotoğrafıyla noktalandı...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar