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Şanslı köpek

Şanslı köpek
atv'nin sevilen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in yıldızı Kerem Bürsin ile aşkı Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yanlarından geçen bir vatandaşın Terrier cinsi köpeği seven ünlü çifti gören hayranları, "Ne şanslı köpek" esprisi yaptı.

Aydın HAMZA
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