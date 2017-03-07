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Renkli davet

Renkli davet
Güzel sunucu Tanem Sivar'la yelken sporcusu eşi Edhem Dirvana, hafta sonu güzel havanın keyfini sahibi oldukları Ortaköy Yat Kulübü'nde çıkardı. Bozburun ve Tuzla Yat Kulübü'nün ardından geçtiğimiz ay kapılarını açtıkları kulüpte bolca vakit geçiren ikili, bolca bu anlarını instagram'da paylaştı. Ünlü çift, tüm takipçilerini de mekanlarına davet etti.
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