Rekora doymuyor

İlk 4 günde 1 milyon 890bin kişi tarafından izlenerek'en iyi açılış rekorunu' birönceki filminden devralan'Recep İvedik 5', geçtiğimizhafta sonu da sinemasalonlarına akın eden ŞahanGökbakar hayranları sayesindebaşarısını perçinledi. Film 3.hafta sonu itibariyle 5 milyon417 bin kişi tarafından izlendi.Rekorla yüzü gülen Gökbakar, 7yaşındaki bir hayranının filmdençıkardığı "Türkiye inanırsaolamayacak hiçbir şey yok"mesajını da gururla paylaştı.
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