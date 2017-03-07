Rekora doymuyor

İlk 4 günde 1 milyon 890 bin kişi tarafından izlenerek 'en iyi açılış rekorunu' bir önceki filminden devralan 'Recep İvedik 5', geçtiğimiz hafta sonu da sinema salonlarına akın eden Şahan Gökbakar hayranları sayesinde başarısını perçinledi. Film 3. hafta sonu itibariyle 5 milyon 417 bin kişi tarafından izlendi. Rekorla yüzü gülen Gökbakar, 7 yaşındaki bir hayranının filmden çıkardığı "Türkiye inanırsa olamayacak hiçbir şey yok" mesajını da gururla paylaştı.