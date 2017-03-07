‘Reklam’ itirazı

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Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş- Kadıköy vapurunda verdiği mini konseri için 'reklam' denilen Erener, buna şöyle itiraz etti: "Benim reklama mı ihtiyacım var. Bu iddiaya gülüp geçtim."
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