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Oğlu için kaçtı

Oğlu için kaçtı
Güzel oyuncu Zeynep Beşerler'in bir süredir neden ortalarda görünmediği ortaya çıktı. Yaklaşık iki aydır Bodrum'da olduğunu söyleyen , 9.5 aylık oğlu Kerem'in temiz bir havada yaşaması için eşi Emir İçgören'le artık İstanbul'da uzun süre kalmadıklarını söyledi.
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