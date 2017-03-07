Oğlu için kaçtı

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Güzel oyuncu Zeynep Beşerler'in bir süredir neden ortalarda görünmediği ortaya çıktı. Yaklaşık iki aydır Bodrum'da olduğunu söyleyen Zeynep Beşerler, 9.5 aylık oğlu Kerem'in temiz bir havada yaşaması için eşi Emir İçgören'le artık İstanbul'da uzun süre kalmadıklarını söyledi.
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