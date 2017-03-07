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Eski eşler günü

İki düşman ve , yıllar sonra ilk kez bir konuda hemfikir oldu! İkili, önceki gün eski eşleri ve çocuklarıyla keyif çattı...

Eski eşler günü
Ünlü sanatçı Gülben Ergen ve eski eşi Mustafa Erdoğan oğulları Atlas, Güney ve Ares'le önceki gün bir araya gelip Pazar keyfi yaptı. 8 yıllık evlilikleri 2012'de biten ve çocukları için görüşmeye devam eden ikili, önceki gün yaşadıkları keyifli anları instagram'da paylaştı. Ünlü şarkıcı, eski eşi ve çocuklarıyla çekilen kareye şöyle not düştü:

BİR 'DEMET' TEBRİK
"Baba bizi Pazar yemeğine götürdü. Anne, baba ve evlatlar sohbeti bizde hep aynı neşe içerisinde yaşanıyor. Teşekkürler saygıya, minnete, evlatları önceleyen, kişisel meseleleri geride bırakan bir yaşam biçimine..." Bu paylaşıma kayıtsız kalmayanlar arasında Demet Akalın da vardı. Akalın bu karenin altına; "Size helal olsun! O çocukların nasıl güzel yetişiyor kimseler bilmese de sen bil gören görüyor" diye yazdı.




DARISI BAŞINIZA
Yeşim Salkım da 2015'te boşandığı 8 yıllık eski eşi ve kızı Ada'nın babası Hakan Eratik'le bir araya geldi. Salkım, bu anları, şu notla paylaştı: "Her zaman daima önce anne-baba olabilmek, sonra da hem hüzünlü hem mutlu günleri beraber yaşamak her şeyden önce insan olmaya çalışmak… Biz deniyoruz, darısı herkesin başına."
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