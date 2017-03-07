Eski eşler günü

Ünlü sanatçı GülbenErgen ve eski eşi MustafaErdoğan oğulları Atlas,Güney ve Ares'le önceki gün biraraya gelip Pazar keyfi yaptı. 8 yıllıkevlilikleri 2012'de biten ve çocuklarıiçin görüşmeye devam eden ikili,önceki gün yaşadıkları keyifli anlarıinstagram'da paylaştı. Ünlü şarkıcı,eski eşi ve çocuklarıyla çekilen kareyeşöyle not düştü:
BİR 'DEMET' TEBRİK "Baba bizi Pazar yemeğinegötürdü. Anne, baba ve evlatlarsohbeti bizde hep aynı neşeiçerisinde yaşanıyor. Teşekkürlersaygıya, minnete, evlatlarıönceleyen, kişisel meselelerigeride bırakan bir yaşambiçimine..." Bu paylaşıma kayıtsızkalmayanlar arasında Demet Akalın davardı. Akalın bu karenin altına; "Sizehelal olsun! O çocukların nasılgüzel yetişiyor kimseler bilmese desen bil gören görüyor" diye yazdı.
DARISI BAŞINIZA Yeşim Salkım da 2015'te boşandığı 8 yıllık eski eşi ve kızı Ada'nın babası Hakan Eratik'le bir araya geldi. Salkım, bu anları, şu notla paylaştı: "Her zamandaima önce anne-baba olabilmek,sonra da hem hüzünlü hem mutlugünleri beraber yaşamak her şeydenönce insan olmaya çalışmak… Bizdeniyoruz, darısı herkesin başına."
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