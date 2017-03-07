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Emina’nın deri şıklığı

Emina’nın deri şıklığı
Mustafa Sandal'ın şarkıcı eşi Emina Sandal, önceki gün Zorlu'da alışverişteydi. Tek başına geldiği AVM'de turlayan Sandal, baştan aşağı tercih ettiği deri kıyafetleriyle dikkat çekti. Düzenli spor sayesinde formunu koruyan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi şarkıcıyı görenler Sandal'a hayran kaldı.
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