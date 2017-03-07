Çılgın Yoncimik

Türk Pop Müziği'nin 90'lıyıllardaki öncüsü YoncaEvcimik, sanat hayatının 40. yılını önceki akşamki renkli bir partiyle kutladı. W LoungeSuper Jazz'da gerçekleşen kutlamaya 54yaşındaki şarkıcının yaptığı direk dansı damgasını vurdu.
Gece için siyah rugan bir kıyafet tercih eden Yonca Evcimik, seksi dansıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Misafirlerineyaptığı sürprizle büyük alkış alan ünlü popçu, performansıyla da yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. 7 ayrı Drak Queen'in Evcimik'in kliplerindeki kıyafetleriyle hazırladıkları şov da geceye ayrı bir renk kattı.
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