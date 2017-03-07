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Çılgın Yoncimik

, sanat hayatındaki 40. yılını çılgın bir partiyle kutladı. 54 yaşındaki sanatçı direk dansıyla gençleri solladı!

Çılgın Yoncimik
Türk Pop Müziği'nin 90'lı yıllardaki öncüsü Yonca Evcimik, sanat hayatının 40. yılını önceki akşamki renkli bir partiyle kutladı. W Lounge Super Jazz'da gerçekleşen kutlamaya 54 yaşındaki şarkıcının yaptığı direk dansı damgasını vurdu.

Gece için siyah rugan bir kıyafet tercih eden , seksi dansıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Misafirlerine yaptığı sürprizle büyük alkış alan ünlü popçu, performansıyla da yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. 7 ayrı Drak Queen'in Evcimik'in kliplerindeki kıyafetleriyle hazırladıkları şov da geceye ayrı bir renk kattı.

Halil ÇİLİNGİR
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