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Bir taşla iki kuş

Geçen aylarda Yunanistan’a yerleşen , hem işte hem de aşkta kazandı! Komşu’da tiyatro oyununda rol alan Hakkı, Yunanlı sunucu ’yla yeniden aşk yaşamaya başladı

Bir taşla iki kuş
Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, Yunanistan'ı karıştırdı! Uzun süredir provaları için çalıştığı tiyatro oyunu 'O Kuklos' (Çember) ile Komşu'daki hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Hakkı, gönlünü 2015'te aşk yaşadığı ve Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'nin güzel sunucusu Konstantina Spyropoulou'ya kaptırdı. İkilinin küllenen aşkının yıllar sonra alevlendiğini ise Yunan basınında yer alan haberler ortaya çıkardı. Sema Şimşek'le 11 yıllık evliliğini 2012'de bitiren ve bu evlilikten 9 yaşında bir oğlu olan Hakkı, 2015'te ise Yunan güzel ile kısa süreli birliktelik yaşadı. İkili yolarını ayırınca , çok geçmeden Gülşen Potuk'la yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, geçtiğimiz ay Yunanistan tatilinde kavga edince yaklaşık 2 yıllık ilişki mazide kaldı.

İHANETİN KAHRAMANIYMIŞ!
Potuk, Türkiye'ye dönünce sosyal medyada "Bir defa aldatan kişiyi affedersen, seni yine kullanır. Çünkü ihanet bir ruh hali değil, karakterin dökülüş biçimidir" mesajını yayınladı. Gülşen Potuk'un ihanete uğradığı güzelin ise Konstantina Spyropoulou olduğu ortaya çıktı. Bu arada Spyropoulou, Alpha TV'nin sahibi Dimitris Kontominas'ın eski sevgilisi olarak da biliniyor…78 yaşındaki işadamıyla geçtiğimiz yıl aşk yaşayan güzel sunucunun Burak Hakkı'ya döndüğünü öğrenen bazı hayranları ise "İşte Türk'ün zaferi" diye espriler yaptı.



'ZENGİN AVCISI'
Yunanistan'daki Alpha TV'nin sahibi 78 yaşındaki Yunan işadamı Dimitri Kontominas'la 2016'da aşk yaşayan güzel sunucu, ilişkinin bitmesine rağmen eski sevgilisinin kanalında sunuculuk yapmaya devam ediyor. Yunan basını tarafından Kontominas'la arasındaki yaş farkı da eleştirilen için 'Zengin avcısı' şeklinde yorumları yapılmıştı...

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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