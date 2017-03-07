Bir taşla iki kuş

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, Yunanistan'ıkarıştırdı! Uzun süredir provaları için çalıştığıtiyatro oyunu 'O Kuklos' (Çember) ile Komşu'dakihayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Hakkı, gönlünü2015'te aşk yaşadığı ve Yunanistan'da yayın yapan AlphaTV'nin güzel sunucusu Konstantina Spyropoulou'ya kaptırdı.İkilinin küllenen aşkının yıllar sonra alevlendiğini ise Yunanbasınında yer alan haberler ortaya çıkardı. Sema Şimşek'le11 yıllık evliliğini 2012'de bitiren ve bu evlilikten 9 yaşındabir oğlu olan Hakkı, 2015'te ise Yunan güzel ile kısa sürelibirliktelik yaşadı. İkili yolarını ayırınca Burak Hakkı, çokgeçmeden Gülşen Potuk'la yeni bir aşka yelken açtı.Ünlü çift, geçtiğimiz ay Yunanistan tatilinde kavgaedince yaklaşık 2 yıllık ilişki mazide kaldı.
İHANETİN KAHRAMANIYMIŞ!
Potuk, Türkiye'ye dönünce sosyal medyada "Bir defa aldatan kişiyiaffedersen, seni yine kullanır.Çünkü ihanet bir ruh hali değil,karakterin dökülüş biçimidir" mesajını yayınladı. Gülşen Potuk'un ihanete uğradığıgüzelin ise KonstantinaSpyropoulou olduğu ortaya çıktı. Bu arada Spyropoulou, Alpha TV'nin sahibi DimitrisKontominas'ın eskisevgilisi olarak da biliniyor…78yaşındaki işadamıyla geçtiğimiz yıl aşk yaşayan güzel sunucunun Burak Hakkı'ya döndüğünü öğrenen bazı hayranları ise "İşteTürk'ün zaferi" diye espriler yaptı.
'ZENGİN AVCISI'
Yunanistan'daki Alpha TV'nin sahibi 78 yaşındaki Yunan işadamı Dimitri Kontominas'la 2016'da aşk yaşayan güzel sunucu, ilişkinin bitmesine rağmen eski sevgilisinin kanalında sunuculuk yapmaya devam ediyor. Yunan basını tarafından Kontominas'la arasındaki yaş farkı da eleştirilen Konstantina Spyropoulou için 'Zengin avcısı' şeklinde yorumları yapılmıştı...
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