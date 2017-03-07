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Ayağa kalktı

Ayağa kalktı
İki ay önce kaza sonucu bacağını kıran Alara Koçibey, sağlığına kavuştu. Soluğu İngiltere'de okuyan 14 yaşındaki kızı Yasemin Paris'in yanında aldı. Kızıyla Londra'yı gezen sosyetik güzel, mutluluk pozunu da instagram'da böyle paylaştı.
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