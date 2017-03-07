Aşk acısına bir doz Cem

Şovmen Cem Yılmaz'ınkendi filmleri dışındayapımcılığını üstlendiği ilk filmolan 'Deli Aşk', 10 Mart'tavizyonda. Yılmaz, romantikkomedi türündeki filmdekendine has tedavi yöntemleriolan psikolog Şefik Ercankarakteri ile karşımızaçıkacak. Cem Yılmaz'ın,Ekrem'in aşk acısına dermanolmaya çalışacak Şefik Ercankarakterine dönüşebilmesi içinsette saatler süren,özel saç ve makyajçalışması gerçekleştirildi.
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