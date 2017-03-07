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Aşk acısına bir doz Cem

Aşk acısına bir doz Cem
Şovmen Cem Yılmaz'ın kendi filmleri dışında yapımcılığını üstlendiği ilk film olan 'Deli Aşk', 10 Mart'ta vizyonda. Yılmaz, romantik komedi türündeki filmde kendine has tedavi yöntemleri olan psikolog Şefik Ercan karakteri ile karşımıza çıkacak. 'ın, Ekrem'in aşk acısına derman olmaya çalışacak Şefik Ercan karakterine dönüşebilmesi için sette saatler süren, özel saç ve makyaj çalışması gerçekleştirildi.
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