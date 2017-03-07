Asena pençesi

Asena Atalay'ın eski eşi Caner Erkin'e attığı pençe, kartallara taşçıkartır! Zira Erkin'in oyuncu ŞükranOvalı'yla evlenmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcuya arka arkayadava açan Atalay, yine mahkemeye koştu. Erkin, oğulları Çınar'ın velayetini almak için geçen ay avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne eski eşiyle ilgili olay iddiaların olduğu bir dilekçe sununca, Atalay tutuştu. Ünlü sunucu, Erkin'inkendisini iffetsiz birkadın ve anne olarak yansıttığını iddia ederek karşı atağa geçti.
GÖZLER CANER'DE
Caner Erkin, Asena Atalay'ın başlattığı icra takibi üzerine "Oğlum Çınar,akıl sağlığından yoksun,kendi çıkarlarını önplanda tutan ve bunun içinsınır tanımayan, annelikbilincinden tamamen uzak biranneye sahip" demişti. Bunun üzerine Atalay da "Beni iffetsizbir kadın ve anne olarakgöstermeye çalışan Erkin'incezalandırılmasını istiyorum" diyerek önceki gün savcılığa başvurdu. Ünlü futbolcuhakkında soruşturma başlatıldı.
İLGİNÇ SAVUNMA! Atalay'ın evli oldukları dönemde 3. kişilerlebirlikte olduğunu iddia eden Erkin, eski eşinin striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığını da ileri sürdü. Atalay ise kendini "Türkiye'destriptiz kulüpleri mi var?" diyerek savundu.
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