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Asena pençesi

Sunucu Atalay, eski eşi Caner Erkin’den sadece yüklü miktarda para istemekle kalmadı. Yeni bir dava açan Asena, ‘Bana hakaret etti’ dediği Caner’in şimdi de cezalandırılmasını istedi!

Asena pençesi
Asena Atalay'ın eski eşi Caner Erkin'e attığı pençe, kartallara taş çıkartır! Zira Erkin'in oyuncu Şükran Ovalı'yla evlenmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcuya arka arkaya dava açan Atalay, yine mahkemeye koştu. Erkin, oğulları Çınar'ın velayetini almak için geçen ay avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne eski eşiyle ilgili olay iddiaların olduğu bir dilekçe sununca, Atalay tutuştu. Ünlü sunucu, Erkin'in kendisini iffetsiz bir kadın ve anne olarak yansıttığını iddia ederek karşı atağa geçti.

GÖZLER CANER'DE
Caner Erkin, 'ın başlattığı icra takibi üzerine "Oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" demişti. Bunun üzerine Atalay da "Beni iffetsiz bir kadın ve anne olarak göstermeye çalışan Erkin'in cezalandırılmasını istiyorum" diyerek önceki gün savcılığa başvurdu. Ünlü futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı.

İLGİNÇ SAVUNMA!
Atalay'ın evli oldukları dönemde 3. kişilerle birlikte olduğunu iddia eden Erkin, eski eşinin striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığını da ileri sürdü. Atalay ise kendini "Türkiye'de striptiz kulüpleri mi var?" diyerek savundu.

Dilek YAMAN
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