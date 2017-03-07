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Anahtarı boynunda

Anahtarı boynunda
Doğa Rutkay'la kendisi gibi oyunculuğa merak saran eşi Kerimcan Kamal, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yaklaşık 2 buçuk yıllık evli çiftin keyfi yerindeydi. Objektifleri gülümseyerek selamlayan Rutkay'ın kolyesini görenler "Güzel oyuncu, eşi Kerimcan Kamal'ın kalbinin anahtarını boynunda taşıyor" dedi.

Halil ÇİLİNGİR
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