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Türkiye'yi temsil edecek

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen 16 yaşındaki şarkıcı , ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Aleyna Tilki Türkiyeyi temsil edecek

ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Gündemden düşmeyen 16 yaşındaki şarkıcı , Emrah Karaduman ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İşte Tilki'nin o paylaşımı:
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  • 07 Mart 2017, Salı 12:28
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