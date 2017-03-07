Emrah Karaduman ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
Gündemden düşmeyen 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
İşte Tilki'nin o paylaşımı:
Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek
Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
Emrah Karaduman ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
Etiketler: aleyna tilki , emrah karaduman
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