Wilma’dan komik poz

Türk Böbrek Vakfı, ünlü isimlerle obeziteye karşı milli seferberlik başlattı! Alman asıllı oyuncu Wilma Elles de kampanyaya destek verdi. Çocukları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek için kamera karşısına geçen Elles, sebze ve meyvelerle birbirinden komik pozlara imza atarak kampanyanın daha çok ilgi çekmesini sağladı...