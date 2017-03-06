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Wilma’dan komik poz

Wilma’dan komik poz
Türk Böbrek Vakfı, ünlü isimlerle obeziteye karşı milli seferberlik başlattı! Alman asıllı oyuncu Wilma Elles de kampanyaya destek verdi. Çocukları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek için kamera karşısına geçen Elles, sebze ve meyvelerle birbirinden komik pozlara imza atarak kampanyanın daha çok ilgi çekmesini sağladı...
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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