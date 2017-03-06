Sıfır beden patroniçe

Derin Mermerci, patroniçe oldu… Mermerci, 'DM' adlı dijital platformunun açılışını önceki akşam Zorlu Center'da verdiği davetle yaptı. Davette sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismi ağırlayan 36 yaşındaki 2 çocuk annesi ünlü işkadınının incecik halleri ise dikkat çekti. Moda ve stil üzerine yorumların yer aldığı siteyi çok beğendiğini söyleyen Aylin Saruhan da yakın dostu Derin Mermerci'yi tebrik etti...
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