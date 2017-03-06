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Para babası

2016 Aralık’ta Koray Kırcal’la evlenen kızı Sena’ya ’daki otelinde ikinci bir yapan , yine para saçtı... Ağa, kızıyla damadı için düzenlediği düğünler ve aldığı hediyeler için 40 milyon lira harcadı

Para babası
Yaklaşık 1 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan Ali Ağaoğlu, gönlünün zenginliğini yine kanıtladı. İşadamı, Aralık 2016'da Çırağan Sarayı'nda evlenen kızı Sena ile damadı Koray Kırcal'a önceki akşam Uludağ'daki oteli My Mountain'de görkemli bir daha yaptı. Çırağan'daki düğüne katılamayan 2 bin akrabasını 'a getirten Ağaoğlu, kesenin ağzını açtı.




PIRLANTALARI KONUŞTU
Kayınvalidesi Hülya Kırcal'ın hediyesi 450 bin euro'luk 10 karatlık tektaş ile 450 bin euroluk gerdanlığını takan Sena Ağaoğlu'nun toplam değeri 250 bin dolar olan pırlanta tacı ve bilekliği de göz kamaştırdı.

ZİRVEDE 2 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI...
İlk düğünde kızının hazırlanabilmesi için Çırağan'ın 175 bin liralık Sultan Süiti'ni açtıran işadamı, Uludağ'daki misafirleri için de bonkör davrandı. Kendi otelinin yanı sıra 1 otel daha kapatan işadamı; ulaşım, konaklama ve yiyecek masrafları için 5 milyon lira harcadı. Düğün sabahı 2 bin misafiriyle dağ yürüyüşü yapan Ağaoğlu, davetlilere mangal ziyafeti çekti. Damadına Emirgan'da 30 milyon liralık köşk kızına Ataşehir'de 5 milyon liralık daire hediye eden Ağaoğlu, cömertliğini ikinci düğünde de konuşturdu. İlk düğünde 1.1 milyon liralık bir gelinlik giyen Sena Ağaoğlu'nun ikinci düğünde taktığı ve toplam değeri yaklaşık 1 milyon liralık pırlanta bilekliği ile tacı göz kamaştırdı. Böylece Ağaoğlu, kızı Sena'yı yaklaşık 40 milyon lira harcayarak evlendirmiş oldu…


Ağaoğlu, kendi otelinde ağırladığı 2 bin misafiriyle düğün sabahı dağ yürüyüşü yaptı. Misafirler, Ağaoğlu'nun özel olarak diktirdiği montlarla dağı turuncuya boyadı.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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