Para babası

2016 Aralık’ta Koray Kırcal’la evlenen kızı Sena’ya Uludağ’daki otelinde ikinci bir düğün yapan Ali Ağaoğlu, yine para saçtı... Ağa, kızıyla damadı için düzenlediği düğünler ve aldığı hediyeler için 40 milyon lira harcadı
Yaklaşık 1 milyar dolarlıkkişisel servetiyle Türkiye'nin sayılızenginlerinden olan Ali Ağaoğlu,gönlünün zenginliğini yine kanıtladı.İşadamı, Aralık 2016'da ÇırağanSarayı'nda evlenen kızı Sena ile damadıKoray Kırcal'a önceki akşam Uludağ'dakioteli My Mountain'de görkemli bir düğün daha yaptı.Çırağan'daki düğüne katılamayan 2 bin akrabasınıUludağ'a getirten Ağaoğlu, kesenin ağzını açtı.
PIRLANTALARIKONUŞTU
Kayınvalidesi Hülya Kırcal'ın hediyesi 450 bin euro'luk 10 karatlık tektaş ile 450 bin euroluk gerdanlığını takan Sena Ağaoğlu'nun toplam değeri 250 bin dolar olan pırlanta tacı ve bilekliği de göz kamaştırdı.
ZİRVEDE 2 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI...
İlk düğünde kızının hazırlanabilmesi için Çırağan'ın 175 binliralık Sultan Süiti'ni açtıran işadamı, Uludağ'daki misafirleriiçin de bonkör davrandı. Kendi otelinin yanı sıra 1 otel dahakapatan işadamı; ulaşım, konaklama ve yiyecek masraflarıiçin 5 milyon lira harcadı. Düğün sabahı 2 bin misafiriyle dağyürüyüşü yapan Ağaoğlu, davetlilere mangal ziyafetiçekti. Damadına Emirgan'da 30 milyon liralık köşkkızına Ataşehir'de 5 milyon liralık daire hediye edenAğaoğlu, cömertliğini ikinci düğünde de konuşturdu.İlk düğünde 1.1 milyon liralık bir gelinlik giyen SenaAğaoğlu'nun ikinci düğünde taktığı ve toplam değeriyaklaşık 1 milyon liralık pırlanta bilekliği ile tacı gözkamaştırdı. Böylece Ağaoğlu, kızı Sena'yı yaklaşık 40milyon lira harcayarak evlendirmiş oldu…
Ağaoğlu, kendi otelindeağırladığı 2 bin misafiriyledüğün sabahı dağ yürüyüşüyaptı. Misafirler, Ağaoğlu'nunözel olarak diktirdiği montlarladağı turuncuya boyadı.
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