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Örnek tablo

Örnek tablo
Eski eşler Çağla Şıkel'le Emre Altuğ, yine herkese örnek olacak cinsten bir güne imza attı. Güzel manken, 2015'te boşandığı 7 yıllık eski eşiyle dün küçük oğlu Uzay'ın yaş günü partisindeydi. 5 yaşına basan oğullarının partisinde eğlenceli anlar yaşayan 'le Emre Altuğ, Şıkel'in annesiyle de böyle mutluluk pozu verdi. İkili bu halleriyle "Bu tablo, tüm eski eşlere örnek olmalı" dedirtti.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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