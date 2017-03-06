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Organik polemik

Organik polemik
Pop dünyasındaki rekabet sosyal medyaya da sıçradı! Instagram'da 772 bin takipçisi olan Hande Yener, 5 milyon 600 bin takipçisi bulunan ezeli rakibi Demet Akalın'a önceki gün yaptığı paylaşımla taş attı. "Gerçek bir tanedir aslında ve herkes gerçeği bilir. Ama senden yana olmayınca değiştirmeyi denersin!" diyen Yener, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

'MİLLETİ KANDIRMAYIN'
"İşte Türkiye'nin Ultra, Extreme ve Mega yıldızlarının organik takipçi sayıları!" diyen ; Cem Yılmaz, Tarkan ve kendi profilinin ekran görüntüsünü de paylaştı. Güzel popçu, "Fake takipçi satın alanlara, utanmadan 'milleti kandıranlara' cevap olsun" mesajıyla da sosyal medyada en fazla takipçiye sahip olan Akalın'a taşını attı.

Olay yaratacak paylaşımında kendini Türkiye'nin 'ultra' starı olarak ilan eden Yener'in instagram'daki takipçi sayısı 772 bin, twitter'daki takipçi sayısı ise 3 buçuk milyon…
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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