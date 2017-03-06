Organik polemik

Pop dünyasındaki rekabet sosyal medyaya da sıçradı! Instagram'da 772 bintakipçisi olan Hande Yener, 5milyon 600 bin takipçisi bulunan ezeli rakibi Demet Akalın'a önceki gün yaptığı paylaşımla taş attı. "Gerçek bir tanedir aslında veherkes gerçeği bilir. Ama sendenyana olmayınca değiştirmeyidenersin!" diyen Yener, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
'MİLLETİ KANDIRMAYIN' "İşte Türkiye'nin Ultra,Extreme ve Mega yıldızlarınınorganik takipçi sayıları!" diyenHande Yener; Cem Yılmaz,Tarkan ve kendi profilinin ekrangörüntüsünü de paylaştı. Güzelpopçu, "Fake takipçi satınalanlara, utanmadan 'milletikandıranlara' cevapolsun" mesajıyla dasosyal medyada en fazlatakipçiye sahip olanAkalın'a taşını attı.
OlayyaratacakpaylaşımındakendiniTürkiye'nin'ultra' starıolarak ilaneden Yener'ininstagram'dakitakipçi sayısı 772bin, twitter'dakitakipçi sayısıise 3 buçukmilyon…
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