Miami yaramış

Sibel Can, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. 3 bin kişiye müzik ziyafeti veren Can, konser öncesinde Miami'de tatil yaparak enerji depoladığını söyledi. Bronzluğuyla dikkat çeken sanatçı, 30 şarkılık repertuvarıyla kulakların pasını silerken Nur Yerlitaş imzalı kostümleriyle de gözlere hitap etti.